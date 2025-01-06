Bakanlığın sağlıksız gıda listesinde yeni ürünler! Kıymaya tek tırnaklı eti, çikolataya ilaç

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi güncellenerek içerdiği ürün sayısı 181'e çıktı.

Buna göre İstanbul, Antalya ve Sivas'tan yeni firmaların ürünleri listeye eklendi.

Listenin içinde Antalya'daki Mustafa-Fatoş Şimşek'e ait Öz Kasap'ın ete at-eşek eti yani tek tırnaklı eti karıştırması dikkati çekti.

YAPILAN İHLALLER

Yeni ihlallere göre, kahveye ilaç etken maddesi karıştırıldı.

Dana parça-et kıymaya hem kanatlı eti hem de tek tırnaklı eti katıldı.

Dana-kuzu köftede tek tırnaklı eti tespit edildi.

Tam yağlı eritme peynirinde natamisin bulundu.

Epimedyum ve kırmızı ginsengli bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

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