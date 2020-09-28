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    Baker Hughes'a göre ABD'de petrol sondaj kule sayısı 4 adet arttı

    ABD'de petrol ve doğalgaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine azalırken, Baker Hughes verilerine göre, 25 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 183'e yükseldi.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 09:05
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    Baker Hughes'a göre ABD'de petrol sondaj kule sayısı 4 adet arttı

    Bir ülkenin petrol sondaj kulesi sayısı ekonomisi için önemli bir veri olarak kabil ediliyor.

    Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden biri olan Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 75'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, 3 tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere 261 adete yükseldi.

    ABD'DE PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI TOPLAMDA AZALIŞTA

    ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 599 adet azaldı.

    Baker Hughes a göre ABD de petrol sondaj kule sayısı 4 adet arttı #1

    KANADA’DAKİ SONDAJ KULESİ RAKAMLARI DA GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞTE

    Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 3 adet artışla 33 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da 4 adet artışla 38 adete ve toplam sondaj kule sayısı 7 adet artışla 71'e yükseldi. Böylece Kanada'nın tamamında sondaj kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 56 adet geriledi.

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