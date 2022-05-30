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    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor

    Türkiye'nin geleneksel tatlarından baklava fiyatlarına yetişilmiyor. Üreticiler de özellikle içine konulan malzemelerin zamlanmasından ötürü artan fiyatların durması için talepte bulundu.
    • 30.05.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 16:06
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    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor

    Baklava üreticileri, son dönemde artan fıstık fiyatlarına karşı tedbir arayışına girdi. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) üyeleri bir araya geldi.

    "Fıstıklı baklava üretimine ara verilecek"

    BAKTAD Genel Başkanı Mehmet Yıldırım, fiyatların ancak fıstık ithalatıyla birlikte düşürülebileceğini belirterek fıstıklı baklava üretimine ara vereceklerini belirtti.

    Fıstık fiyatları bir ayda iki kat arttı

    Fıstık fiyatının son bir ayda 240 liradan 440 liraya yükseldiğini söyleyen Yıldırım, "Bu piyasa tarafından kabul edilebilir bir rakam değildir. Bazı tüccarlar kendi aralarında küçük alım satım yaparak ve stokçuluk yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükseltiyorlar. Burada aşırı fiyat yükselmesi ve spekülatif hareketlerden dolayı da devletimiz çok ciddi bir vergi kaybına uğramaktadır. Burada en büyük kaybı baklavacılık sektörü ve tüketici görmektedir. Bununla alakalı devletimizin bir an önce önlem almasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor VİDEO

    "Fiyat artışı ithalatla çözülür"

    İHA'nın haberine göre, fıstıktaki fiyat artışının ithalat ile çözülebileceğini savunan Yıldırım, “Fıstık fiyatlarını aşağı çekilebilmesi için ve stokçuların da daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için, en azından 2 aylığına ithalatın serbest bırakılması ve gerekirse de ihracatın durdurulmasıyla alakalı çalışmalar yapılmasını sektör olarak talep etmekteyiz.

    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor #1

    Şeker ithalatında aynısı yapıldı

    Şeker fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden geçtiğimiz günlerde devletimiz şeker ve şeker pancarı ithalatının önünü açtı ve serbest bıraktı. Son günlerde şeker fiyatlarında gerilemeyi gözlemledik. Bu karar için sektör olarak devletimize minnettarız, aynı kararın fıstık için de uygulanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor #2

    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor #3

    Baklava üreticileri fıstık ithalatının serbest bırakılmasını istiyor #4


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