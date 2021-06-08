Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'ndan 1 milyon ton yük taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan BTK Demir Yolu Hattı'ndan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ton yük taşıması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve Demir İpek Yolu olarak bilinen Orta Koridor üzerinden yapılan taşımaların, yukarı doğru bir ivme kazandığını vurguladı.

Karaismailoğlu, ithalat taşımaları içinde transit taşımaların önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek ihracat, ithalat ve transit yüklerin en akıcı ve en ekonomik şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla altyapı, teknik ve gümrük işlemleri bakımından, önündeki tüm engelleri birer birer kaldırdıklarını, bu hattın, dünyanın birçok üretim ve tüketim merkezi arasında güçlü bir ağ kurduğunu dile getirdi.

BTK TAŞIMALARINDA YÜZDE 19 ARTIŞ

Koronavirüs salgını koşullarında ticaretin devamlılığının sağlanmasında demir yolu taşımacılığının öne çıktığına işaret eden Karaismailoğlu, Asya-Avrupa hattındaki ticaretin en sağlıklı, hızlı, güvenilir ve ekonomik şekilde sürdürülmesinde, BTK Demir Yolu ve Orta Koridor'un en avantajlı güzergahlardan biri olduğunu anlattı.

"DEMİR YOLU HATTI DÜNYA LOJİSTİĞİNE YÖN VERDİ"

BTK Demir Yolu Hattı'nın dünya lojistiğine yön verdiğini ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"BTK Hattı'ndan Ocak-Mayıs 2020 döneminde 3 bin 551 vagonda 236 bin 52 ton yük taşındı. Bu yılın aynı döneminde ise taşımalar yüzde 19 artarak 4 bin 507 vagonda 280 bin 878 tona ulaştı. Hat üzerinden Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Çin, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan'a gerçekleştirilen ihracat taşımaları da arttı. Bu yılın ilk 5 ayında 1.160 vagon, 1.246 konteyner olmak üzere 64 bin 378 ton yük ulaştırıldı."

"ULAŞIM MALİYETİ VE ZAMAN BTK İLE AVANTAJA DÖNÜŞTÜ"

Karaismailoğlu, ihracat taşımalarında Kazakistan, Türkmenistan, Çin ve Azerbaycan'ın başı çektiğini belirterek, Çin'e 4 Aralık 2020'den bu yana 7, Rusya’ya da 1 ihracat treni gönderdiklerini hatırlattı.

İhracatçının ürünlerini deniz yoluyla 45-60 günde gönderirken ihracat trenlerinin ise Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan ve Çin üzerinden toplam 8 bin 693 kilometreyi yaklaşık 14 günde aştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu lojistik açısından muazzam bir milattır. BTK Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya'ya giden trenlerimiz 4 bin 650 kilometre yolu 8 günde aldı. Dolayısıyla rekabette en önemli unsur olan ulaşım maliyeti ve zaman BTK ile avantaja dönüştü. Hat, ihracatçılarımıza en büyük lojistik desteği sunmaya başladı."

TAŞINAN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Demir yolunu, sadece bir ulaşım değil, kardeşlik bağlarını güçlendiren ve ülkenin stratejik potansiyelini ortaya koyan çok önemli bir unsur olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda demir yolu yatırım önceliğimiz artarak devam edecek. Salgın sonrasında güçlü ulaşım ağımızla lojistik üs olma hedefimize adım adım ulaşacağız. 2023 yılında demir yolu yatırımlarının yüzde 60'a, demir yolu ağının da 16 bin 775 kilometreye ulaşması lojistik sektöründe çok önemli değişim ve dönüşüm yapacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve diğer tren işletmeleriyle çok daha güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum."