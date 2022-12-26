Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8672
0.15%
Dolar
18.6773
-0.01%
Altın
1.079
0.02%
Borsa
5539
1.55%
Bitcoin
319.466
-0.06%
BTXN Coin
6.51
-2.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Balık avcılığı rüzgardan olumsuz etkilendi

    Batı Karadeniz'de balıkçılık yapanlar şiddetli rüzgar nedeni ile ağlarını atamadı.
    • 26.12.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balık avcılığı rüzgardan olumsuz etkilendi

    Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, dün geceden bu yana çıkan poyraz etkili oluyor.

    Hızı 50 kilometreyi bulan poyraz etkili olunca Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar denize açılamadı.

    Öte yandan, dün başlayan yağmurun ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengi görünüm aldı.

    Dalga boyu 4 metreyi buldu

    Denizde dalga boyunun 4 metreye ulaştığı bölgede, balıkçı tekneleri limana sığındı.

    Rüzgar 2 gün daha etkili olacak

    AA'nın haberine göre, balık avcılığının yapılamadığı bölgede, şiddetli rüzgarın sağanakla birlikte 2 gün daha etkili olacağı belirtildi.

    Balık avcılığı rüzgardan olumsuz etkilendi ViDEO

    Balık avcılığı rüzgardan olumsuz etkilendi #1

    Balık avcılığı rüzgardan olumsuz etkilendi #2

    Balık avcılığı rüzgardan olumsuz etkilendi #3


    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Victor Nelsson: İkinci yarıda stres yaşadık
    Futbol

    Victor Nelsson: İkinci yarıda stres yaşadık

    Norveç'te sörfçü bakanın TikTok hesabını kapatması istendi
    Dünya

    Norveç'te sörfçü bakanın TikTok hesabını kapatması istendi

    Görüş Bildir