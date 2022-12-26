Batı Karadeniz'de balıkçılık yapanlar şiddetli rüzgar nedeni ile ağlarını atamadı.

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, dün geceden bu yana çıkan poyraz etkili oluyor.

Hızı 50 kilometreyi bulan poyraz etkili olunca Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar denize açılamadı.

Öte yandan, dün başlayan yağmurun ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengi görünüm aldı.

Dalga boyu 4 metreyi buldu

Denizde dalga boyunun 4 metreye ulaştığı bölgede, balıkçı tekneleri limana sığındı.

Rüzgar 2 gün daha etkili olacak

AA'nın haberine göre, balık avcılığının yapılamadığı bölgede, şiddetli rüzgarın sağanakla birlikte 2 gün daha etkili olacağı belirtildi.

Balık avcılığı rüzgardan olumsuz etkilendi ViDEO