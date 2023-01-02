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    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay'daki 'ölü yosun' ile mücadele ediyor

    Sarıçay'daki balıkçılar teknelerini bağladıkları kıyılardaki yoğun yosun nedeni ile denize açılıp balık tutamadıkları gibi bazılarının da araçları arızalandı.
    • 02.01.2023 - 11:53
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 12:24
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    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay'daki 'ölü yosun' ile mücadele ediyor

    Çanakkale'de kenti ikiye bölen ve 300'e yakın balıkçının teknesini bağladığı yer olan Sarıçay'ın içi, yaklaşık 1 ay önce etkili olan batı rüzgarlarının sürüklediği deniz dibinden kopan ölü yosun ve otlarla doldu.

    Ölü yosunlar Sarıçay'ın yüz metrekarelik alanını kaplıyor.

    Çanakkale'de, geçen ay etkili olan batı rüzgarları nedeniyle yaklaşık 300 balıkçının teknesini bağladığı Sarıçay'ın dibinin ölü yosun ve otlarla dolması, balıkçılara zor anlar yaşatıyor.

    Teknelerin motorları arızalandı

    Ayrıca bazı teknelerin motorları, soğutma sistemlerinin içinin ot ve ölü yosunla tıkanması sonucu arızalanıyor.

    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay daki ölü yosun ile mücadele ediyor #1

    Balıkçı tekneleri ölü yosunlara saplanıyor

    Denize açılmak isteyen balıkçıların tekneleri, ölü yosun ve otlara saplanıyor. Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, dernek olarak da bütçelerinin bu çayı temizlemeye, ıslah etmeye yetmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay'daki 'ölü yosun' ile mücadele ediyor VİDEO

    yosun

    Balıkçılar denize açılamıyor

    Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, yaşanan bu durumun tüm balıkçıları olumsuz etkilediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay daki ölü yosun ile mücadele ediyor #3

    Balıkçılar mağdur

    DHA'nın haberine göre, 1 ay önce batı rüzgarlarıyla ölü yosunların Sarıçay'ın içine girdiğine dikkat çeken Aksaç, "Denizden, Atatürk Caddesi'ndeki köprüye kadar her yer ölü yosun oldu. 300 kadar kış balıkçılığıyla lüfer, sarıkanat, çinekop gibi balıkları tutup, geçinen arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız ölü yosunlar nedeniyle denize çıkamıyor. Denize açılmak için zorladıklarında 5-6 arkadaşımızın da sandalının motoru yandı. Balıkçılarımızın en büyük sıkıntısı bu. Dernek olarak da bizim bütçemiz bu çayı temizlemeye, ıslah etmeye yetmiyor. Bu konuda biz yetkililerimizden yardım istiyoruz. Balıkçılarımız çok mağdur." diye konuştu.

    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay daki ölü yosun ile mücadele ediyor #4

    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay daki ölü yosun ile mücadele ediyor #5

    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay daki ölü yosun ile mücadele ediyor #6

    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay daki ölü yosun ile mücadele ediyor #7

    Balıkçılar Çanakkale Sarıçay daki ölü yosun ile mücadele ediyor #8


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