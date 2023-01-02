Sarıçay'daki balıkçılar teknelerini bağladıkları kıyılardaki yoğun yosun nedeni ile denize açılıp balık tutamadıkları gibi bazılarının da araçları arızalandı.

Çanakkale'de kenti ikiye bölen ve 300'e yakın balıkçının teknesini bağladığı yer olan Sarıçay'ın içi, yaklaşık 1 ay önce etkili olan batı rüzgarlarının sürüklediği deniz dibinden kopan ölü yosun ve otlarla doldu.

Ölü yosunlar Sarıçay'ın yüz metrekarelik alanını kaplıyor.

Çanakkale'de, geçen ay etkili olan batı rüzgarları nedeniyle yaklaşık 300 balıkçının teknesini bağladığı Sarıçay'ın dibinin ölü yosun ve otlarla dolması, balıkçılara zor anlar yaşatıyor.

Teknelerin motorları arızalandı

Ayrıca bazı teknelerin motorları, soğutma sistemlerinin içinin ot ve ölü yosunla tıkanması sonucu arızalanıyor.

Balıkçı tekneleri ölü yosunlara saplanıyor

Denize açılmak isteyen balıkçıların tekneleri, ölü yosun ve otlara saplanıyor. Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, dernek olarak da bütçelerinin bu çayı temizlemeye, ıslah etmeye yetmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Balıkçılar Çanakkale Sarıçay'daki 'ölü yosun' ile mücadele ediyor VİDEO



Balıkçılar denize açılamıyor

Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, yaşanan bu durumun tüm balıkçıları olumsuz etkilediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Balıkçılar mağdur

DHA'nın haberine göre, 1 ay önce batı rüzgarlarıyla ölü yosunların Sarıçay'ın içine girdiğine dikkat çeken Aksaç, "Denizden, Atatürk Caddesi'ndeki köprüye kadar her yer ölü yosun oldu. 300 kadar kış balıkçılığıyla lüfer, sarıkanat, çinekop gibi balıkları tutup, geçinen arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız ölü yosunlar nedeniyle denize çıkamıyor. Denize açılmak için zorladıklarında 5-6 arkadaşımızın da sandalının motoru yandı. Balıkçılarımızın en büyük sıkıntısı bu. Dernek olarak da bizim bütçemiz bu çayı temizlemeye, ıslah etmeye yetmiyor. Bu konuda biz yetkililerimizden yardım istiyoruz. Balıkçılarımız çok mağdur." diye konuştu.