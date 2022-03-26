Balıkçılar mayın tedirginliği yaşadı

Ukrayna'nın Rus gemileri için denize bıraktığı mayınlardan birinin İstanbul Boğazı'na ulaşması balıkçıları tedirgin etti ve denize çıkmalarını engelledi.

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldi. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelendikten sonra imha edildi.

Sarıyer açıklarında görülen mayının imha edilerek etkisiz hale getirilirken, diğer mayınların Ukrayna kıyılarından sürüklenerek Boğaz'a gelmesi endişesi ile Karadeniz balık avcılığına tamamen kapatıldı.

MAYIN BİZİM İÇİN DE GEMİCİLER İÇİN DE ÇOK BÜYÜK TEHLİKE

Mayınlardan tedirgin olan balıkçılardan Yavuz Kara: "Mayın bizim için de gemiciler için de çok büyük tehlike” yorumunda bulundu.

BALIKÇILARIN ÇOĞU DENİZE ÇIKMADI

İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edilen mayının kendileri için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, “Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde. Denize çoğu çıkmadı. Çıkanlar da geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar için de gemiciler için de çok büyük tehlike bu. Bizden şu an gören yok.” dedi.