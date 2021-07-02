Balıkçılar vatandaşın balık yemesinde sakınca görmüyor

Günlerdir Marmara Denizi’nde yaşanan müsilajın geniş alana yayılmasıyla tüketiciler de balık almaya korkar oldu ve balıkçıların işleri azaldı.

Balıkçılar, müsilajın balıklara zararı olmadığını ve balıkçılar olarak her gün balık yediklerini belirterek, vatandaşında gönül rahatlığıyla balık yemelerini söyledi.

"VATANDAŞ GÖNÜL RAHATLIĞI İLE BALIK ALIP YİYEBİLİR"

Vatandaşın kendi güvenlik tedbirlerini aldığını belirten balıkçılar, balıklarda en ufak bir hastalık olmadığını ve vatandaşın rahatlıkla her balığı yiyebileceğini vurguladı.

“VATANDAŞ ÇOCUKLARINA DAHİ BALIK YEDİREBİLİR”

Avlanma yasağından dolayı yaz balıkçılığının devam ettiğini belirten balıkçı Şafak Gün, “Havaların sıcak olmasından dolayı tezgaha balık koyamıyoruz. Şu anda sadece olta balıkçılığından balık geliyor. Bunların içinde istavritin kilosu 50 lira, mezgit 40 lira, tekir ve barbunya 80 lira, somon balığı ise 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

"MÜSİLAJDAN DOLAYI BALIK ÖLÜMÜ YOK"

Denizlerde müsilajdan dolayı balık ölümü gerçekleşmedi. Biz balıkçılar her gün balık yiyoruz. Balık özellikle yaz aylarında soğuk suyu sevdiği için dibe iniyor. Balık pisliği sevmez. Vatandaş çocuklarına dahi balık yedirebilir ve gönül rahatlığıyla balık yiyebilirler. Bizler balıkçılar olarak kefiliz. Müsilajın ister istemez satışlara etkisi oluyor. Herkes kendi güvenliğini alıyor. Ama balıklarda en ufak bir hastalık yok. Rahatlıkla her balığı yiyebilirler.” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞ EYLÜL’DEN SONRA BOL BOL BALIK YİYECEK”

Müsilajın balık sezonuna olumsuz etkisinin olmayacağını vurgulayan Gün, “Şu anda denizlerimizde yoğun bir şekilde çinekop, istavrit, palamut gibi balıkların görüntüsü var. Sezonda bayağı balık olmasını bekliyoruz ve ucuz olacak. Şu an tek sorun vatandaşın kafasındaki soru işareti. Bu soru işareti kafadan silindiği zaman vatandaş Eylül’den sonra bol bol balık yiyecek.” diyerek sözlerini tamamladı.