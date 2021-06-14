Balıkesir Gömeç’te şeker otu dikimine başlandı

Diyabetliler için önem taşıyan şeker otunun dikim alanları genişliyor.

Balıkesir’in Burhaniye ve Havran ilçelerinin ardından Gömeç ilçesinde de şeker otu dikimine başlandı.

Sıla Büyükçıvgın ve Sevcan Sagan’a ait 10 dekarlık alanda şeker otu (stevia ) dikimi tamamlanırken, dikim sahalarının artacağı kaydedildi.

BURHANİYE'DE ŞEKER OTU ÜRETİMİNE 12 YIL ÖNCE BAŞLANMIŞTI

Burhaniye’de 12 yıl önce başlanan şeker otu üretiminde olumlu sonuç alınırken, kuru yaprak ihracatının başlaması da dikim sahalarının artmasına neden oldu.

GÖMEÇ DE ŞEKER OTU İLE TANIŞTI

Burhaniye ve Havran’dan sonra Gömeç’te de dikim yapıldı. Gömeçli kadın girişimcilerden, Sıla Büyükçıvgın ve Sevcan Sagan’a ait 10 dekarlık alanda dikim tamamlandı.

"ŞEKER OTU DİYABETLİLERİN UMUDU"

Şeker otunun diyabetlilerin umudu haline geldiğini anlatan Stevia Derneği Başkanı Selahattin Güvenç, “Bu yıl Amerika ve Almanya gibi ülkelere kuru yaprak ihracatına başladık. Bunun için de dikim sahalarının artmasını istiyoruz. Burhaniye ve Havran’da sonra Gömeç’te de dikim yapıldı. Dikim sahalarını daha da artırmaya çalışıyoruz.” dedi.