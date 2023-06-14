Balıkesir, İzmir ve Manisa'da yeni YEKA alanları belirlendi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üç ilde yeni YEKA alanları belirlediğini duyurdu.

AA

İklim değişikliğine neden olduğu için fosil yakıttan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiye yönelen yatırımlar artmaya devam ediyor.

Bu yatırımlar için de yeni alanlar belirleniyor.

Bu konuda alınan son karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, İzmir ve Manisa sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Balıkesir, İzmir ve Manisa'da yeni YEKA alanları

Buna göre, Balıkesir'in İvrindi ile Savaştepe ilçeleri, İzmir'in Bergama ilçesi ve Manisa'nın Soma ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Resmi Gazete'de krokiler yer aldı

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.