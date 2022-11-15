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    Balıkesir'de ekmek fiyatı 5 lira oldu

    Balıkesir'de ekmek üreticileri, artan girdi maliyetleri sonrasında fiyat güncellemesine gitti.
    • 15.11.2022 - 00:18
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    Balıkesir'de ekmek fiyatı 5 lira oldu

    Ocak ayında 210 gramı 2 liradan satılan ekmekte kasım ayı itibarıyla dördüncü kez fiyat güncellemesi yapıldı.

    Balıkesir’deki fırın işletmecileri, en son haziran ayında ekmeğin fiyatını 3 liradan 4 liraya yükseltmişti.

    Ocak ayında fiyatı 1,5 liradan 2 liraya çıkan ekmeğin Mart ayında 210 gramı 3 liraya satılmaya başlanmış, 15 Haziran tarihinde de 210 gramdan 200 grama düşürülerek fiyatı 4 lira olarak güncellenmişti.

    5 lira oldu

    Balıkesir Fırıncılar Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, 14 Kasım itibarıyla 200 gramlık ekmeğin 5 liradan satılmasına karar verdi.

    Fiyat güncellemesinde artan girdi maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

    Balıkesir de ekmek fiyatı 5 lira oldu #1


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