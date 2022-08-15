Balıkesir’de gül yağları uzay ortamında üretilecek

Dünyanın sayılı ülkelerinde çıkartılan gül yağında Türkiye liderliğini sürdürürken, bu işlemi geliştiren yöntemler de hayata geçmeye başladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uzay ortamında düşük ısıda çok daha kaliteli gül yağı üretebilecek. Normalde 70 derece sıcaklıkta üretilen gül suyu ve yağlar bu makine ile yüzde 25 derece ile üretilerek kalitesini koruyacak.

Bu işlemi hayata geçirmek için makine tasarlayan AR-GE firmasının sahibi Faruk Durukan, yaptıkları çalışma ile dünyanın en kaliteli gül yağlarını üretebilecek sistem geliştirdiklerini ifade etti.

Dünyada bir ilk

Yapılan makinenin dünyada bir ilk olduğunu ifade eden Durukan “Bu yapmış olduğumuz çalışma aslında dünyada bir ilktir. Yani bizim ülkemizde gül yağcılığı dünya lideridir. Gül yağı dünyada zaten üç yerde çıkmaktadır. Türkiye’de, Isparta’da. Bulgaristan’da ve İran’da. Bunun on tonu Türkiye’de, 5 tonu Bulgar’da, 5 tonu da İran’da üretilmektedir.” dedi.

Makinenin içi ürün için uzay ortamı sağlıyor

İHA'nın haberine göre, geliştirilen makine ile uzay ortamında üretim yapıldığının altını çizen Durukan “Gül yağlarımızı daha kaliteli elde edebilmek için uzay ortamında çalışan bir cihaz üretildi. Bu aslında cihazın kendisi burada ama içi uzay ortamında. Yalnız uçucu distilasyon dediğimiz ama 25-30 derecede gül yağları elde edilen bir sistem. Normalinde gül yağları, yüksek ısı gerektirmekte. Yani 70-80 arasında ısı elde ediliyor. Bu yapmış olduğumuz uzay ortamında çalıştığı için çok düşük sıcaklıklarda yani 25-30 derecede bile gül yağını alabiliyorsunuz. Böylelikle gül yağı ve gül suları daha kaliteli elde ediliyor.” dedi.

Uçucu yağ içeren bitkilerde de kullanılabilecek

Gül yağının yanı sıra uçucu yağ ihtiva eden bitkilerinde yağ üretiminde çalışabileceğini ifade eden Faruk Durukan “Sadece gül yağı olarak değil kekik, lavanta gibi birçok üretilen uçucu yağları daha kaliteli elde etme amacıyla yapıldı. Bu çalışma dünyada teknoloji liderliğine soyunmak, daha kaliteli yağlar elde etmek amacıyla yapılan bir çalışma.” diye konuştu.

Makineye çalışma arkadaşının adını verdi

Üretilen makineye çalışma arkadaşının ismini veren Durukan “Burada da bize çok emeği geçen Profesör Doktor Gülen Tümen’in adını verdim. Hocanın bizde çok emeği vardı. Bu cihazımıza onun adını verdik.” diye konuştu.





