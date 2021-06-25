Balıkesir’de havalar ısındı, yaylaya göç başladı

Mevsim değişince, hayvancılıkla uğraşan bölgelerde yaşayanlar, yavaş yavaş yaylara göç ediyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Sinandede mahallesinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara göç etti.

HAYVANLARI İLE BİRLİKTE YAYLALARA GÖÇ BAŞLADI

Havaların ısınmasıyla hayvanlarıyla birlikte yaylalara göç eden vatandaşlar, yağ, peynir üreterek geçimini sağlıyor. Bahar aylarında bölgeye gelerek belirledikleri alanlara çadırlarını kuran göçerler, yaklaşık 6 ay yaylada kalarak hayvanlarını otlatıyor, teknolojiden uzakta doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

HAYVANLARINI OTLATMAK İÇİN

Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor.

GÖÇERLER ÇADIRLARINI KURDU

Sinandede mahallesinden Sidan yaylasına gelerek çadırlarını kuran göçerler, hayvanlarını otlatmaya başladı. Sinandede mahallesinde asırlardır süren yaylacılık geleneği yaşatılıyor.

6 AY BURADA KALACAKLAR

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alarak uzun bir yolculuğun ardından yaylaya göç eden vatandaşlar 6 ay süreliğini hayatını Sidan yaylasında sürdürüyor.

ASIRLARDIR YAŞATILAN YAYLACILIK GELENEĞİ SÜRÜYOR

Yaylanın temiz havası ve muhteşem doğasında hayvanlarını besleyen aile, atalarının mirasını yaşatmaya devam ediyor. Sinandede mahallesinden yaylaya çıkan ve uzun yıllardır hayvancılık ile uğraşan Ramazan Şenlik, Sidan yaylasının hayvanları için güzel otlakların bulunduğunu belirtti.

ET, SÜT, PEYNİR, YOĞURT ÜRETİLİYOR

Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan, et ve süt ürünleri üretip ekonomiye katkı sunan göçerlerin yaşamı, zorlu olduğu kadar renkli görüntülere de sahne oluyor. Her yıl küçükbaş hayvanları ile bölgeye gelerek geçimlerini sağlamaya çalışan göçerler; peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyor. Ürettikleri mahsulleri müşterilerin isteklerine göre biriktirip satarak ekonomilerine katkı sağlıyor.

KEÇİ KILI VE TAŞTAN ÇADIRLAR YOK ARTIK

Eski zamanlarda yaylalarda kalmak için keçi kılından ve taştan çadır yaptıklarını belirten yayla sakini Fatma Turhan “Sabah kalkınca ineklerim var koyunlarım var onları sağıyorum. Sütünü bir ay kadar falan sütçüye götürüyorum. Daha sonra peynir yapıyorum. Sütçü almayı bitirince peynir yapıyorum. Bir de almaya başlamadan önce peynir yapıyorum. Yoğurt yapıyoruz. Sındırgıya pazara götürüyoruz sütümüzü, yoğurtlarımızı. Peynirimizi biriktiriyoruz, müşterilerimiz oluyor. Onlar söylüyor, kimisi 5 kimisi 10 herkes ihtiyacı kadar sipariş yapıyoruz. Daha eskiden kıl çadır varmış. Ondan sonra taşa dönmüşler, taştan yapmışlar. Şimdi artık modernleştik çadırdan yapıyoruz brandadan. Normal bir işte çalışan vatandaşın belli bir saati var. Ama bizim öyle değil. Hayvan mesela gittiğine göre senin dinlenme saatin belli değil.” dedi.