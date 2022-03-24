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    Balıkesir'de kare Ramazan pidesinin fiyatı 2,5 lira

    Ramazan yaklaşırken pide fiyatları da bir bir açıklanıyor. Balıkesir'de de şehre özgü kare Ramazan pidesinin, en düşük fiyat olan 2,5 liradan satılacağı dile geldi.
    • AA
    • 24.03.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 12:54
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    Balıkesir'de kare Ramazan pidesinin fiyatı 2,5 lira

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 50 bin adet üretilecek olan 300 gramlık Kare Ramazan Pidesi’nin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi.

    Bu rakamın Türkiye'deki en uygun Ramazan pidesi fiyatı olduğuna vurgu yapıldı.

    Vatandaşlar, Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesine Balıkesir merkezi ve 12 ilçesinde de ulaşabilecek. Vatandaşlar Ramazan ayı boyunca Fırıntaş Büfeleri ve satış noktalarından pidelerini alabilecek.

    "RAMAZAN PİDESİ BİR BALIKESİR KLASİĞİ"

    Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını “Balıkesir klasiği” olarak ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen; somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edeceğini belirtti.

    pide

    pide

    pide


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