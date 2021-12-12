Balıkesir’de lodos durunca tezgahlar balıkla doldu

Suyun soğumamasından kaynaklanan balık kıtlığı yaşanırken, Balıkesir’in Bandırma ilçesinden balık halinde lodosun durmasıyla birlikte balık bolluğu yaşandı.

Balıkçılık hava şartları ile şekillenmeye devam ediyor.

LODOS, BALIKÇILARI SEVİNDİRDİ

Marmara ve Karadeniz’de lodos etkisini kaybetmesi balık tezgahlarını balıkla doldurdu. Tezgahlardaki balık bolluğu da fiyatlara yansıdı.

"KARADENİZ'DEN HAMSİ GELİYOR"

Balık haline gelen balık miktarının çok olmasının etiketlere de yansıdığını belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iyi oldu biraz. Lodos dindi. Şu anda Karadeniz’den hamsi geliyor. Hamsinin kilosu 35 liraya düştü. Bir de bizim burada yerli kolarit balığı geldi, kolyozun küçüğüdür, kilosu 25 liradır. Şu anda o da tezgahlarda bol. Çupra, levrekte çiftlik balıkları tanesi 35 lira.





HAVALAR BÖYLE DEVAM EDERSE FİYATLAR DAHA DA DÜŞER

Havalar böyle giderse balık fiyatları biraz daha aşağı düşer. İstavrit 25 lira. Hava lodos olunca kayıkla ağ atılmıyor, balık az geliyor bu da fiyatlara yansıyor. Böyle giderse vatandaşlarımız uygun fiyata balık yer." dedi.