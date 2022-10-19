Balıkesir'de palamut akını devam ediyor

Bandırma ilçesinde Balık Hali’ne gelen kayık, 1000 kasa palamut ile iskeleye yanaştı. Bandırma körfezinde tutulan balıklar Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi.

Balıkesir Bandırma’da balık tezgahlarında palamut ve hamsi balığı bolluğu yaşanıyor.

Hamsi 35-40 liradan, palamut ise 40-70 liradan satılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nde balık çeşitliliği ve bolluğu göze çarparken, özellikle Bandırma Körfezi’nde Tatlısu köyü açıklarında hamside bolluk yaşandı.

Balıkta rekor kırıyorlar

Çakıl köyü ve Karşıyaka köyü açıklarında ise palamut balığında bu sene Bandırmalı balıkçılar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Farklı bölgelere gönderiliyor

İHA'nın haberine göre, Bandırma Balık Hali iskelesine gelen hamsi ve palamut balığı hemen araçlara yüklenerek Balıkesir, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Ankara bölgelerine sevk ediliyor.