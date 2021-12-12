Balıkesir’de simit 2,5 liradan 3 liraya çıktı

Simit fiyatlarını maliyetlerin arttığı gerekçesi ile artıran illere Balıkesir de katıldı. Balıkesir'de 110 gramlık simit 2,50 liradan satılırken, simidin fiyatı 3 liraya yükseldi ve 90 grama geriledi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası’nın aldığı karar doğrultusunda simit fiyatlarına zam yapıldı.

GRAMAJI DÜŞTÜ, FİYATI ARTTI

Daha öncel 110 gramlık simit 2,50 liradan satılırken, alınan karar sonrasında 90 grama düşürülen simidin fiyatı 3 liraya yükseldi.

Simit imalatında kullanılan un, susam, sıvı ve katı yağ fiyatlarının son günlerde artmasını gerekçe gösteren Oda Başkanı Niyazi Tunç, simit ve unlu mamul esnafının müşterilerini de üzmeyecek bir şekilde 50 kuruş artış yaptıklarını söyledi.

En son geçtiğimiz Haziran ayında 2 lira olan simit fiyatını 2,5 liraya çıkaran esnaf odası, bu kez simidin fiyatını 3 lira olarak belirledi.

“ARTAN GİRDİ MALİYETLERİ ESNAFI SIKINTIYA SOKTU”

Tunç, artan girdi maliyetleri sonrasında simit ve unlu mamul üreticilerinin sıkıntıya girdiğini belirterek, “Son dönemde gelen fiyat artışlarıyla birlikte unun çuvalı 500 liraya adayandı, 25 kiloluk susam çuvalı ise 1.000 liraya yükseldi. Bunun yanında simit fırınlarında kullanılan odun 300 liradan 1.000 liraya yükseldi. Ayrıca simit ve unlu mamul üretiminin vazgeçilmezleri olan sıvı ve katı yağ fiyatları, artan işçilik de bunlara ilave edildiğinde esnafımız para kazanamaz duruma geldi. Bu nedenle aldığımız karar neticesinde simit fiyatlarında 50 kuruşluk bir artış yaptık.





KARARI VATANDAŞI KÜSTÜRMEDEN ALMAK İSTEDİK

Bu kararı da alırken vatandaşlarımızı da düşündük. Çünkü artan maliyetler karşısında 50 kuruşluk fiyat artışı esnafımızı kurtarmıyor. Üreticilerimiz yine kendilerinden fedakarlık ederek müşterilerini küstürmeden sadece 50 kuruşluk bir artış yaptılar.

Önümüz yıl başı, ocak ayı ile birlikte asgari ücrete, işyeri kiralarına da zam gelecek. Bunlar da göz önüne alınarak artan girdi maliyetleri hesaplanırsa 50 kuruşluk fiyat artırımı az kalacaktır.” diye konuştu.