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    Balıkesir'de zeytin toplayıcılığı istihdam sağlıyor

    Balıkesir'de zeytin toplayıcılığında binlerce kişi istihdam ediliyor.
    • 31.10.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 12:58
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    Balıkesir'de zeytin toplayıcılığı istihdam sağlıyor

    Balıkesir, zeytinciliğin geniş kitlelerin katılımıyla yapıldığı bir şehir.

    Şehirde zeytin toplayıcılığı, binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

    Zeytin hasadında binlerce kişinin katkısı var

    Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi bölgesinde, ürünün hasat döneminde binlerce kişi çalışıyor.

    Yaklaşık 100 bin kişinin geçim kapısı

    Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, açıklamalarda bulunarak, hasat mevsiminde 20 bin civarında kişinin çalıştığını, zeytinciliğin aileleriyle yaklaşık 100 bin kişinin geçim kapısı olduğunu söyledi.

    zeytin

    Hasat 5 ay sürecek

    Körfez'de bu sezon 40 bin ton zeytinyağı rekoltesi tahmin ettiklerini belirten Semerci, hasat işçilerinin şubata kadar 5 ay mesai yapacağını dile getirdi.

    zeytin

    "Mahsul bol olunca yevmiyeler de dolgun oluyor"

    Bu sezon ağaçlarda bol zeytin olduğunu vurgulayan Semerci, "Mahsul bol olunca yevmiyeler de dolgun oluyor çünkü herkes tarlasını bir an önce toplamak istiyor. Bu, işverenler arasında, tarla sahipleri arasında bir rekabete yol açıyor. Bundan toplayıcının da memnun olduğunu düşünüyorum." dedi.

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    zeytin

    zeytin

    zeytin

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