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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ekmek 10 lira oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ekmek 10 lira oldu Maliyetlerin artması gerekçesi ile Bandırma'da ekmeğe zam yapıldı. Bandırma’da gramajı artan ekmeğin fiyatı da arttı.