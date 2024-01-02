Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ekmek 10 lira oldu

İHA
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, yeni yıl ile birlikte ekmeğin gramajı yükselirken fiyatı da zamlandı.
Daha önce 7 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmeğin 1 Ocak 2024 itibarıyla ağırlığı 250 grama çıktı.
Yeni tarifeye göre ise 250 gram ekmek 10 liradan satılmaya başlandı.
Balıkesir'de 250 gram ekmek 8 lira
Yılın ilk günlerinde Balıkesir merkezde ise 250 gram ekmek 8 liradan satılıyor.
Bursa'da da 250 gram ekmek 10 lira oldu.
İstanbul'da aralık ayında 210 gram ekmek 8 lira olmuştu.
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