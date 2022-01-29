Zehirli balon balıklarının ödül verilerek denizlerden toplanmasını sağlama çalışmaları yürütülürken bir yandan da yakalanan balıkların ekonomiye kazandırılması faaliyetleri devam ediyor.

Balon balığının derisi işlemlerden geçirilerek çantaya dönüştürülmüştü. Şimdi de aynı yöntemle, cüzdan ve anahtarlık üretildi. Balon balığının desen ve renklerini taşıyan ürünler yavaş yavaş tekstil dünyasında yerini almaya başlıyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan girişimci Mehmet Özata, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen "Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOMA) Projesi" kapsamında balon balıklarından çanta, cüzdan ve anahtarlık yapabilmek için çalışmalara başladı.

KADIN ÇANTASI 7 BALON BALIĞINDAN YAPILDI

İlk olarak kadın çantası üzerine yoğunlaşan Özata, İstanbul’da konusunda uzman bir kişiye balon balıklarının derilerini götürdü. Tanesi 1 kiloya yakın 7 balon balığının derisi özel işlemlerden geçirilip tabaklama yöntemiyle hazır hale getirildi. Ardından deriler, metal aksesuarı dışında fermuarı tutacak yere kadar balon balığının parçalarının tamamı değerlendirilerek çanta haline getirildi.

BALIĞIN DESEN VE RENGİNİ TAŞIYORLAR

Özata, patentine başvurduğu çalışmaların sonunda yine balon balığı derisinden Alanya’daki bir deri ustasına cüzdan ve anahtarlık yaptırdı. Daha önce yaptırdığı kadın çantası kadar şık olan cüzdanda ise 3 balon balığının derisinden yapıldı. 6 kart haznesi ve tek hazneli para koyma bölümü olan cüzdanın dış kaplaması, balığın desen ve renklerini taşıyor. Sadeliği ile dikkat çeken anahtarlık da yine üretiminde kullanılan balon balığının derisindeki renkleri taşıyor.

Özata, ürünlerin tamamen balon balığı derisinden yapıldığını kaydetti.

Balon balığından cüzdan ve anahtarlık üretildi VİDEO

