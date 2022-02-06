Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık halinde yaşanan hamsi bolluğu fiyatına yansıdı. Hamsinin kilosu 35 liradan satılıyor.

Havalar soğuyunca hamsi daha çok avlanmaya başladı. Bu bolluk da beraberinde fiyat düşüklüğünü getirdi.

BANDIRMA'DA BALIK ÇEŞİTLERİ ÇOĞALDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma balık halinde balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavrit 30-35 liradan satılıyor.

"HAMSİYE TALEP ÇOK"

Karadeniz’den hamsi balıklarının gelmeye devam ettiğini ve satışlardan memnun olduklarını belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iyi gidiyor. Karadeniz’den hamsi gelmeye devam ediyor. Hamsinin kilosu 35 lira. İstavrit 30 lira. Marmara’dan kolyoz balığı geliyor o da kilosu 40 lira. Hamsiye talep çok. Vatandaş bol bol hamsi yiyor.





FİYATLAR BÖYLE GİDER

Havalar böyle giderse fiyatlar bu seviyede gider. Satışlar güzel. Tezgahlar hareketli. Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor." diye konuştu.