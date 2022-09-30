Bandırma'da çiftçiler ‘sarı gelin’ hasadında

Türkiye için tarımın önemi giderek artıyor. Tarımdaki verimliliği ön plana çekecek uygulamalara adapte olabilen çiftçiler ise daha çok verim alarak kazançlı çıkıyor.

Türkiye’de 24 milyon hektar tarım alanı var. Bunların 21-22 milyon hektarında tarım yapılabiliyor. Bu arazilerden üretilen değer yaklaşık 50 milyar dolar.

Uzmanlar, tarımda dijital dönüşümün Türkiye geneline yayılmasının, tarlaların katma değerini de orta vadede 65 milyar dolar, uzun vadede 100 milyar doların üzerine çıkarabileceğini konuşuyor.

Tarımda sosyal ve dijital dönüşüm destekleniyor



Türkiye’deki çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, tarımda sosyal ve dijital dönüşümü desteklemek üzere 2019 yılında hayata geçirdiği bir kurumsal sosyal sorumluluk programı olan 1.000 Çiftçi 1.000 Bereket, bu nedenle devrede.





Çiftçiler "sarı gelin" mesaisinde



Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde önemli merkezlerinden olan Balıkesir’de çiftçiler, "sarı gelin" olarak adlandırdığı ürünün hasat mesaisine başladı.

Bir dekarda 50 kilo daha fazla verim

Balıkesir Bandırma’da 22 yıldır çiftçilikle uğraşan Özden Gümüş, 1.000 Çiftçi 1.000 Bereket programı sayesinde tarlasını daha iyi tanıdığını, topraktan aldığı verimin her yıl arttığını söyledi. Gümüş, “1.000 Çiftçi 1.000 Bereket ile sürekli eğitimlere katıldım, zirai konularda farklı bilgiler edindim. Dijital toprak analizi ile doğru gübreyi, doğru miktarda kullanmayı öğrendim, bu sayede verimim arttı. Bir dekarda 50 kilogram daha fazla verim elde ettim.” dedi.

Bandırma’nın Yenisığırcık köyünde üretim yapan Gümüş, sistem sayesinde faydalandığı hizmetler ile toprağını daha iyi tanıdığını, veriminin arttığını söyledi.

“Dijital toprak analizi bizim için büyük avantaj”

“1000 Çiftçi 1000 Bereket’e dahil olana kadar büyüklerimizden ne gördüysek tarlada onu yapıyorduk. Program kapsamındaki ziraat mühendisleri tarlama geldikten sonra doğru gübreleme ve zirai mücadeleyi öğrendim. Dijital toprak analizi yapılması benim için büyük avantaj oldu. Toprağın hangi besine, ne kadar ihtiyacı olduğunu söylediler.

"Doğru gübreyi doğru miktarda kullandım"

Bu sayede doğru gübreyi, doğru miktarda kullanmaya başladım. Bu da hem maliyetlerimi azalttı hem de verimimi artırdı. Ürettiğim ürünlerde dekarda 40-50 kilo oranında verimimi yükselttim. Tarımsal eğitimlerle farklı zirai bilgileri öğrendim. Ziraat mühendisleriyle 7/24 birebir irtibat kuruyor, istediğim soruyu sorabiliyorum. Çevrim içi eğitimlerin çok faydasını gördüm, yeniliklerden de hemen haberim oluyor."





“Tarlada dijitalleşme geleceğimiz için önemli”

TÜSİAD Gıda, İçeçek, Tarım Çalışma Grubu Üyesi Tanzer Bilgen de “Toprakta verimi artırmanın yolu bitkiyi çok iyi tanımaktan geçiyor. Bunu da teknolojiyle yapmak mümkün. Dijital toprak analizleri, tarımsal sensör istasyonları, uydudan tarla sağlığı takibi son derece kritik. 1.000 Çiftçi 1.000 Bereket bu açıdan çok güzel bir örnek. Program, dijital dönüşümü çiftçilerin iş yapış şekline entegre ederek onların toprağında teknoloji ve bilime dayalı yöntemler kullanabilmesine olanak sağlıyor. Böylece, gübreleme, sulama, ilaçlama gibi zirai uygulamaları bilimsel yöntemler ile yapıyorlar. Sonuç olarak topraktan daha kaliteli ürün elde ediyor, dolayısıyla da verimliliklerini artırıyorlar." açıklamasında bulundu.

14 ilde aktif

Sistemle 2022 yılı itibarıyla 14 ilde, mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi 4 binin üzerinde çiftçiye ulaşan program kapsamında çiftçilere tarlaya özel danışmanlık hizmeti, eğitim, dijital araçlara eğitim olanağı sunuluyor.