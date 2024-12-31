Banka hesaplarını başkalarına kiralayanlara 10 yıla kadar ceza

AA

Kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle banka hesaplarını kiralayan ve dolandırıcıların tuzağına düşenler, hapis cezasını da içine alan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

HESAP SAHİPLERİ NASIL KANDIRILIYOR?

Banka hesaplarını kiralayan kişiler; "Hesabımız bloke olduğu için sizin hesabınızı kullanmamız gerek", "Halka arza gireceğiz", "Kripto para ticareti yapacağız", "sadece borsa işlemi, kripto para ticareti yapacağız, sana karşılığında aylık ödeme yapalım" gibi bahaneler ve "kolay kazanç" vaadine inanıyor.

KİRALANAN HESAPLARLA NE YAPILIYOR?

Kiralanan hesaplar; kara para aklama, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve terör finansmanında kullanılabiliyor.

HESAP KULLANIMI NASIL OLUYOR?

Kişiler, kendi banka hesabının mobil bankacılık kullanım yetkilerini bir başka numaraya ve bir başka şahsa devrediyor. Hesabı kiralayan kişiler, burada birçok farklı suçlar işleyebiliyorlar ve hiçbir şekilde kendi izleri, kendi kimlikleri burada geçmiyor. Dolayısıyla işlenen suçlardan doğrudan cezalandırılacak kişi, hesabını kiralayan oluyor.

ÜRÜN SATAR GİBİ GÖSTERİP KAPORA ALIYORLAR

Örneğin, dijital alışveriş platformuna, kendilerine ait olmayan bir aracı, bilgisayarı, sandalyeyi olduğundan çok daha uygun fiyata koyarak kişilerin ulaşmasını bekliyorlar. 20 bin liralık bir ürün için 2-3 bin lira civarında kapora alıyorlar.

KRİPTO PARA HESAPLARINA AKTARIYORLAR

Bunu da kripto para hesaplarına, yabancı borsalara aktarıp parayı buradan temizliyorlar. Bu para kendi ceplerine kalıyor.

HESAP SAHİBİ SORUMLU

Banka hesabı üzerinden işlenen suçlarda, hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor.

10 HESABINI 10 FARKLI KİŞİYE KULLANDIRAN VAR

10 hesabını, 10 farklı kişiye kiralayan, aylık 2-3 bin lira ödeme aldığında, ortalama olarak 20-30 bin lira kazanç sağlayacağını düşünen kişiler var.

IBANLARINI KULLANDIRANLARA CEZALAR

IBAN'larını kiralayan kişiler, kiralayan kişinin yapmış olduğu fiillere göre çok farklı suçlardan yargılanabilir. Kiralanan banka hesapları, yasa dışı bahse aracılık için kullanıldığında 3 yıldan 5 yıla kadar, nitelikli dolandırıcılık için kullanıldığında ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

"HESABINI KİRALAYAN AYAKKABI BOYACISI 180 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANDI"

Avukat Çağrı Ayboğa, ayakkabı boyacısı bir müvekkilinin de banka hesabı kiralama tuzağına düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bize müracaat eden ayakkabı boyacısı, kendisine bir arkadaşı vasıtasıyla yaklaşan kişilerce, 'Çok ciddi ticaretler yapıyoruz, vergi borcumuzdan dolayı hesaplarımızı kullanamıyoruz. Senin hesabına sadece yapmış olduğumuz ticaretin parasını alacağız. Vergisini yine kesip ödeyeceğiz. Tertemiz şekilde bunu ilerleteceğiz. Sen hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın.' denilerek dolandırılıyor.

Tabii ki cebine bir miktar para gireceği için heyecanlanıyor. Bir anlaşma sağlanıyor. Ayakkabı boyacısı müvekkilim, iki hesabını kiralayarak 7 bin lira kazandı ancak dolandırıcılık suçlarından 18 dosyası oluştu ve 180 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı. Çünkü bu tarz nitelikli dolandırıcılık suçlarında, kaç dosyan varsa o kadar ceza alırsın.



