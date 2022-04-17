Banka hisselerindeki artış Borsa'yı destekledi

Borsa İstanbul'un üst üste kırdığı rekorların temellerinden birisini de sektörel endekslerde bankaların yükselişi oluşturuyor.

küresel piyasalar karışık ilerlerken Borsa İstanbul'da rekor üzerine rekor kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, üst üste 7 haftadır yükselirken, yılbaşından bu yana yüzde 35'e yaklaşan getiriyle dünya borsalarından oldukça pozitif ayrışıyor.

Banka hisselerinin mart ayı başında yeniden dümene geçmesiyle BIST 100 endeksi, rekor üzerine rekor kırarken, özellikle bankalardan beklenen güçlü ilk çeyrek finansal sonuçlarının borsadaki yükselişi desteklemeye devam edebileceği belirtiliyor.

Dolar bazlı getiri, BIST 100 endeksinde yüzde 22,96, BIST banka endeksinde yüzde 21,25

AA'nın haberine göre, BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 34,28 yükselişle 2.494,37 puana, BIST banka endeksi de yüzde 32,40 artışla 2.112,79 seviyesine yükseldi. Her iki endeks bu hafta kapanış rekorlarını geliştirirken, dolar bazlı getiri BIST 100 endeksinde yüzde 22,96, BIST banka endeksinde yüzde 21,25 oldu.

Yüzde 57,2 ile Yapı ve Kredi Bankası başı çekti

Banka hisseleri arasında yılbaşından bu yana en fazla getiriyi yüzde 57,2 ile Yapı ve Kredi Bankası sağladı. Şirketin dolar bazlı getirisi yüzde 43,9 oldu.