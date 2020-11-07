Banka şubelerinin yarıdan fazlası 5 ilde toplandı

BDDK'ya göre, Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlasının hizmet verildiği, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da 5 bin 750 şube bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam 11 bin 226 şube ile müşterilerine hizmet sunuyor.

Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlasının hizmet verildiği, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da 5 bin 750 şube bulunuyor.

En fazla banka şubesi, 3 bin 131 ile İstanbul'da yer alırken, İstanbul'u,1.032 şubeyle Ankara, 731 şubeyle İzmir, 436 şubeyle Antalya ve 420 şubeyle Bursa takip ediyor. Beş ildeki 5 bin 750 banka şubesi, toplam sayının yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor.

EN AZ BANKA ŞUBESİ BAYBURT’TA

Bayburt, 8 şubeyle en az banka bulunan şehir olurken, bunu, 10 şubeyle Kilis, 13 şubeyle Tunceli, 16'şar şubeye Iğdır, Bingöl ve Ardahan izliyor.

ŞIRNAK'TAKİ BANKA ŞUBELERİNİN HİZMET ETTİĞİ İNSAN SAYISI AZ

İller bazında her bir banka şubesinin kaç kişiye hizmet verdiğine bakıldığında ise kişi başına en az banka şubesi Şırnak'ta bulunuyor. Şırnak'ta 24 bin 73 kişiye bir banka şubesi düşüyor. Şırnak'ı, 22 bin 296 kişiye bir banka şubesi düşen Şanlıurfa takip ediyor.

KİŞİ BAŞINA EN FAZLA BANKA ŞUBESİ İSTANBUL'DA

Kişi başına en fazla banka şubesi ise İstanbul'da bulunuyor. 4 bin 956 kişiye bir banka şubesi düşen İstanbul'u, 5 bin 178 kişiyle Artvin, 5 bin 285 kişiyle Muğla, 5 bin 464 kişiyle Ankara ve 5 bin 760 kişiyle Antalya izliyor.

Türkiye'de eylül sonu itibarıyla illere göre ilk 5 ilde şube sayısı ve bir şubeye düşen nüfus bilgileri şöyle: