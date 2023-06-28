Bankacılardan rezerv artışı tahmini TCMB net uluslararası rezervleri geçen hafta 8,5 milyar dolar ile veri tarihinin en büyük artışını kaydetti. Reuters'e konuşan bankacılar önümüzdeki hafta açıklanacak Merkez Bankası'nın toplam ve net rezevlerinde artış bekliyor.

REUTERS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerini TL'nin değerini savunmak için kullanmayı bırakmasıyla birlikte net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük artışı gerçekleştirdiği hesaplanıyor.

Net rezervlerin 9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor

Reuters'ın başvurduğu dört bankacının hesaplamalarına göre net rezervlerin 16 Haziran'daki 473 milyon dolar düzeyinden 23 Haziran'da yaklaşık 9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Bankacıların net rezervlerdeki artış tahminleri 8,2-9 milyar dolar aralığında yer aldı.

Bankacılar hesaplandı

Bankacılar ilgili verileri resmi verinin açıklanmasından önce vaziyet ve analitik bilanço gibi öncü göstergelerden hesaplıyorlar.

En hızlı artış Şubat 2002'nin ilk haftasında yaşanmıştı

TCMB verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış Şubat 2002'nin ilk haftasında yaklaşık 8.2 milyar dolarla gerçeklemişti.

Bankacılara göre Merkez Bankası döviz satışını bıraktı

Normalleşme ve rasyonel politikalara dönüş kapsamında 2021'den bu yana ilk faiz artışına geçen hafta giden TCMB'nin eşzamanlı olarak TL'nin değerini korumak amacıyla seçim öncesi yaptığı rezerv satışlarını bırakması rezervlerdeki artışın başlıca sebebi.

Toplam rezerv beklentisi 107,5 milyar dolar

Aynı bankacılar altın ve brüt döviz rezervlerinden oluşan toplam rezervlerin ise geçen hafta yaklaşık 4,5 milyar dolar artışla 107.5 milyar dolara yükseleceğini hesapladı.

Bankacılardan rezerv artışı tahmini

Dört ekonomistin tahmin bandı 4,3-4,8 milyar dolar arasında gerçekleşti.