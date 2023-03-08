Bankacılık dışı finans sektörünün 2022 sonuçları açıklandı FKB, Finansal Kiralama, finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2022 yılına ilişkin konsolide verilerini açıkladı.

Bankacılık dışı finans sektörünün geçen yıla ait faaliyetlere ilişkin rakamları aktarıldı.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB), finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2022 yılı konsolide verilerine göre, işlem hacmi 569 milyar TL, aktif toplamı 382,7 milyar TL ve öz kaynak büyüklüğü de 55,2 milyar TL oldu.

Öz kaynak büyüklüğü de 55,2 milyar TL

FKB’nin temsil ettiği dört sektörün 2022 yılı konsolide verilerine göre, işlem hacmi 569 milyar TL, aktif toplamı 382,7 milyar TL ve öz kaynak büyüklüğü de 55,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Müşteri sayısı ise 5,8 milyona ulaştı.

"FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde belirgin artışlar görülüyor"

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, FKB’nin temsil ettiği sektörlerin finansal performansına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: