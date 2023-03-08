Bankacılık dışı finans sektörünün 2022 sonuçları açıklandı

Bankacılık dışı finans sektörünün geçen yıla ait faaliyetlere ilişkin rakamları aktarıldı.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB), finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2022 yılı konsolide verilerine göre, işlem hacmi 569 milyar TL, aktif toplamı 382,7 milyar TL ve öz kaynak büyüklüğü de 55,2 milyar TL oldu.
Öz kaynak büyüklüğü de 55,2 milyar TL
FKB’nin temsil ettiği dört sektörün 2022 yılı konsolide verilerine göre, işlem hacmi 569 milyar TL, aktif toplamı 382,7 milyar TL ve öz kaynak büyüklüğü de 55,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Müşteri sayısı ise 5,8 milyona ulaştı.
"FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde belirgin artışlar görülüyor"
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, FKB’nin temsil ettiği sektörlerin finansal performansına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
Öncelikle 2022 yılı verileri ışığında, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde belirgin artışlar görüldüğüne dikkat çekmek isterim. Faktoring sektörü, alacakları yüzde 113,8 artışla 127,2 milyar TL’ ye ulaştı. Yine sektörün aktif büyüklüğü yüzde 108,7 artış ile 135,6 milyar TL’ye yükseldi, işlem hacminde de yaklaşık yüzde 110 artış sağladı. Finansal kiralama sektörünün işlem hacmi ise yüzde 84,1 artarak 67,3 milyar TL’ye yükseldi. Alacaklarının 117,9 milyar TL ve aktif büyüklüğünün de 163,6 milyar TL seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Finansman şirketlerimizin de alacakları yüzde 44,7 büyüyerek 61,4 milyar TL, aktif büyüklüğü yüzde 53,2 artışla 74,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektörün müşteri adedi 1,8 milyon oldu. Varlık yönetim şirketleri öz kaynakları yüzde 70 yükseliş ile 5,5 milyar TL’ye ve aktif büyüklüğü ise yüzde 46,5 artışla 8,9 milyar TL'ye çıktı. Sektörün toplam portföy büyüklüğü 80 milyar TL'ye ulaştı.