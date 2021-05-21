Bankacılık dışı finansın ilk çeyrek işlem hacmi 60.8 milyar lira

Finansal Kurumlar Birliği'nden yapılan açıklamada, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2021 ilk çeyrek konsolide verileri belirtildi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin ilk çeyrekteki işlem hacmi 60 milyar 800 milyon lira, aktif toplamı 164 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 28 milyar 900 milyon lira, müşteri sayısı ise 2 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan FKB Başkanı Aynur Eke, "FKB olarak biz de üretimin ve ticaretin Türkiye'nin büyümesine sağladığı katkıyı sürdürülebilir kılmak adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ettik. Finansmana erişimi kolaylaştırmak, en önemlisi etkisini genişletmek üzere tüm imkanlarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

SETÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 46 MİLYAR LİRA

Eke, sektörün aktif büyüklüğünün 46 milyar lira olduğunu ve öz kaynaklarının 9 milyar 400 milyon lira seviyelerinde gerçekleştiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Finansman şirketlerimizin işlem hacmi 12 milyar 200 milyon lira seviyesinde. Aktif büyüklüğü 41 milyar 600 milyon lira seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2 milyon 400 bin, sektörün alacak büyüklüğü ise 36 milyar 400 milyon lira seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörlerimizin bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise 2021'in ilk çeyreğinde özellikle işlem hacminde artışlar dikkat çekiyor. İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, finansal kiralama sektörü yüzde 60, finansman sektörü yüzde 133, faktoring ise yüzde 27 büyüme kaydetmiştir."