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    Bankacılık Kanunu Teklifi TBMM'den geçti

    Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
    • 26.05.2022 - 19:33
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    Bankacılık Kanunu Teklifi TBMM'den geçti

    TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi için mesaisini tamamladı.

    Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    Dövizini TL'ye çeviren şirketler vergi istisnasından yararlanacak

    Düzenleme ile şirketler bilançolarındaki dövizi Türk Lirası'na çevirmeleri durumunda, vergi istisnasından yıl sonuna kadar yararlanabilecek.

    Açık cezaevi hükümlülerin izinleri uzadı

    Öte yandan teklifle birlikte açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılması da kabul edildi.

    Bankacılık Kanunu Teklifi TBMM den geçti #1

     


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