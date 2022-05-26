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Bankacılık Kanunu Teklifi TBMM'den geçti

Bankacılık Kanunu Teklifi TBMM'den geçti

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.