Bankacılık sektörü kredi hacmi: 10,7 trilyon lira BDDK'nın yayınladığı haftalık bültene göre bankacılık sektörünün kredi hacmi açıklandı.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), her hafta düzenli olarak mevduat, kredi hacmi ve takipteki alacaklar gibi verileri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Haftalık bültenine göre, bankacılık sektörü kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 660 milyon lira azalarak 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liraya geriledi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 687 milyar 341 milyon liradan 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liraya düştü.

Toplam mevduat arttı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalararası dahil geçen hafta 32 milyar 343 milyon lira arttı.

Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 341 milyar 854 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı azaldı

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 6 Ekim itibarıyla 4 milyar 434 milyon lira azalışla 1 trilyon 444 milyar 190 milyon liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 445 milyar 435 milyon lirası konut, 87 milyar 760 milyon lirası taşıt ve 910 milyar 996 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı artış yaşadı

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 815 milyon lira artarak 1 trilyon 242 milyar 798 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacakları azaldı

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 961 milyar 257 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 428 milyar 927 milyon lirası taksitli, 532 milyar 330 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar artış gösterdi

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 447 milyon lira artarak 168 milyar 708 milyon liraya yükseldi.

Takipteki alacakların 144 milyar 842 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 547 milyon lira artarak 2 trilyon 305 milyar 78 milyon lira oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)