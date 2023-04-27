Bankacılık sektörü kredi hacmi 25 milyar 815 milyon lira arttı BDDK, bankacılık verilerini aktardı. Buna göre Türk bankacılık sektörünün kredi hacminden öz kaynaklarına kadar birçok alanlarda pozitif artışa işaret edildi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Nisan itibarıyla 25 milyar 815 milyon lira artarak 8 trilyon 777 milyar 109 milyon liraya çıktı.

Söz konusu dönemde bankacılık kredi hacmi 8 trilyon 751 milyar 294 milyon liradan, 8 trilyon 777 milyar 109 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 40 milyar 556 milyon lira azaldı.

Söz konusu haftada yüzde 0,39 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 266 milyar 335 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 298 milyar 425 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Nisan itibarıyla 280 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 425 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 405 milyar 504 milyon lirası konut, 70 milyar 250 milyon lirası taşıt ve 822 milyar 670 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 269 milyon lira arttı

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 269 milyon lira artarak 1 trilyon 97 milyar 546 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 5 milyar 600 milyon lira artarak 604 milyar 627 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 322 milyar 599 milyon lirası taksitli, 282 milyar 28 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 658 milyon lira artarak 161 milyar 333 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 474 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 41 milyar 275 milyon lira artışla 1 trilyon 857 milyar 376 milyon lira oldu.