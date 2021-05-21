Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 785 milyar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 785 milyar oldu

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 270 milyon lira azalarak 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Mayıs itibarıyla 5 milyar 270 milyon lira azaldı. Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 785 milyar 62 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 6 milyar 210 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 738 milyar 697 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Mayıs itibarıyla 2 milyar 980 milyon lira azalarak 688 milyar 232 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 275 milyar 391 milyon lirası konut, 13 milyar 835 milyon lirası taşıt ve 399 milyar 7 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 59 milyon lira artarak 148 milyar 349 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 28 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 109 milyon lira artarak 788 milyar 850 milyon lira olarak kayıtlara geçti.