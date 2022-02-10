Bankacılık sektörü kredi hacmi 5 trilyon lirayı geçti

BDDK, bankacılık sektörü kredi hacmi ile ilgili haftalık bültenini açıkladı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 424 milyon lira artarak 5 trilyon 653 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Şubat itibarıyla 28 milyar 424 milyon lira arttı.

TOPLAM KREDİ HACMİ 5,6 TRİLYON LİRA

Toplam kredi hacmi 5 trilyon 653 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat da geçen hafta 17 milyar 572 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 411 milyar 633 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 776,6 MİLYAR LİRAYA DÜŞTÜ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Şubat itibarıyla 85 milyon lira azalarak 776 milyar 567 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 301 milyar 415 milyon lirası konut, 12 milyar 626 milyon lirası taşıt ve 462 milyar 526 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER 3 MİLYAR 800 MİLYON YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 800 milyon lira yükselerek 703 milyar 874 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 artarak 212 milyar 520 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 87 milyar 629 milyon lirası taksitli, 124 milyar 891 milyon lirası taksitsiz oldu.





YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 361 milyon lira artarak 161 milyar 311 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 127 milyar 689 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 859 milyon lira artarak 969 milyar 650 milyon lira oldu.