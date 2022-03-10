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    Bankacılık sektörü kredi hacmi 5,2 trilyon lira

    BDDK haftalık verilere göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 32 milyar 580 milyon lira artarak 5 trilyon 213 milyar 595 milyon liraya çıktı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 15:08
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    Bankacılık sektörü kredi hacmi 5,2 trilyon lira

    Rusya-Ukranya savaşının küresel ekonomilere olan etkisi sürerken iç pazarda da önemli veriler yayınlanmaya devam ediyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre ise sektörün kredi hacmi 4 Mart itibarıyla 32 milyar 580 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 181 milyar 15 milyon liradan 5 trilyon 213 milyar 595 milyon liraya yükseldi.

    MEVDUAT BİR HAFTADA 43 MİLYAR LİRA ARTTI

    Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat da geçen hafta 42 milyar 979 milyon lira arttı.

    BDDK

    TOPLAM MEVDUAT 6 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

    Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 694 milyar 698 milyon lira oldu.

    TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 786 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

    Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Mart itibarıyla 1 milyar 751 milyon lira artışla 785 milyar 868 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 305 milyar 353 milyon lirası konut, 12 milyar 922 milyon lirası taşıt ve 467 milyar 592 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

    Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 877 milyon lira artarak 712 milyar 419 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,5 artarak 219 milyar 547 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 87 milyar 637 milyon lirası taksitli, 131 milyar 910 milyon lirası taksitsiz oldu.

    BDDK

    YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

    BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 941 milyon lira artarak 162 milyar 920 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 863 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 900 milyon lira artarak 1 trilyon 6 milyar 173 milyon lira oldu.


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