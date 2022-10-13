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Bankacılık sektörü kredi hacmi 6,8 trilyon lira

Bankacılık sektörü kredi hacmi 6,8 trilyon lira

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 14 milyar 845 milyon lira artarak 6 trilyon 845 milyar 992 milyon liraya yükseldi.