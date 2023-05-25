Bankacılık sektörü kredi hacmi açıklandı Bankacılık sektörünün güçlü olduğuna dair vurgu mesajlarının yayınlanmasının ardından haftalık para istatistikleri de gözler önüne serildi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 18 Mayıs itibarıyla haftalık bülten yayınlandı.

Haftalık olarak açıklanan verilere göre kredi hacmi ve toplam mevduatta gerileme görüldü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 3 milyar 793 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 67 milyar 851 milyon liradan 9 trilyon 64 milyar 58 milyon liraya geriledi.

Toplam mevduat

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 40 milyar 446 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 365 milyar 391 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 357 milyar 735 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Mayıs itibarıyla 4 milyar 455 milyon lira artışla 1 trilyon 357 milyar 735 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 427 milyar 116 milyon lirası konut, 78 milyar 496 milyon lirası taşıt ve 852 milyar 123 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 566 milyon lira azaldı

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 566 milyon lira azalarak 1 trilyon 102 milyar 771 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 275 milyon lira artarak 670 milyar 284 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 360 milyar 353 milyon lirası taksitli, 309 milyar 931 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar düştü

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 567 milyon lira azalarak 168 milyar 487 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 152 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 5 milyar 548 milyon lira azalışla 1 trilyon 930 milyar 79 milyon lira oldu.