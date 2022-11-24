Bankacılık sektörü kredi hacmi artışını sürdürüyor

BDDK verilerine göre, Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 166,8 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bülten, mevduat ve kredi miktarlarrını ortaya serdi.

Toplam mevduat 83 milyar 898 milyon lira arttı



Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 83 milyar 898 milyon lira arttı. Böylelikle söz konusu haftada yüzde 1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 661 milyar 220 milyon lira oldu.

Kredi hacmi 49 milyar 311 milyon lira yükseldi



Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 311 milyon lira artarak 7 trilyon 166 milyar 828 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 7 milyar 174 milyon liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Kasım itibarıyla 2 milyar 195 milyon lira artışla 1 trilyon 7 milyar 174 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 355 milyar 195 milyon lirası konut, 37 milyar 920 milyon lirası taşıt ve 614 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 468 milyon lira arttı

AA'nın haberine göre, söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 468 milyon lira artarak 912 milyar 157 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 376 milyar 854 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 179 milyar 412 milyon lirası taksitli, 197 milyar 442 milyon lirası taksitsiz oldu.