Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 881 milyon lira artarak 3 trilyon 741 milyar 119 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Nisan ile biten haftada 23 milyar 881 milyon lira artarak, toplam kredi hacmi 3 trilyon 717 milyar 238 milyon liradan 3 trilyon 741 milyar 119 milyon liraya çıktı.

TOPLAM MEVDUAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 3 milyar 335 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 607 milyar 140 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Nisan ile biten haftada 1 milyar 728 milyon lira artarak 691 milyar 754 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 960 milyon lirası konut, 13 milyar 612 milyon lirası taşıt ve 401 milyar 182 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 747 milyon lira artarak 608 milyar 342 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 yükselerek 154 milyar 666 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 185 milyon lirası taksitli, 91 milyar 481 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI

BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 849 milyon lira azalarak 149 milyar 114 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 877 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR YÜKSELDİ

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 290 milyon lira artarak 778 milyar 537 milyon lira oldu.