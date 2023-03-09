Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı BDDK'nın haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Mart itibarıyla 86 milyar 752 milyon lira artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 88,4 milyar liraya yükseldi.

Toplam mevduat yükseldi

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 94 milyar 564 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 530 milyar 761 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1,2 trilyon lirayı aştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Mart itibarıyla 17 milyar 414 milyon lira artışla 1 trilyon 202 milyar 849 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 369 milyar 888 milyon lirası konut, 57 milyar 658 milyon lirası taşıt ve 775 milyar 303 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 314 milyon lira yükseldi

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 314 milyon lira artarak 989 milyar 156 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,1 artışla 514 milyar 44 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 260 milyar 114 milyon lirası taksitli, 253 milyar 930 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar artış gösterdi

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 371 milyon lira azalarak 159 milyar 95 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 882 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar, 105 milyon lira artışla 1 trilyon 756 milyar 260 milyon lira oldu.