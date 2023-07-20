Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10,1 trilyon lira oldu BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 140 milyar 532 milyon 21 lira artarak 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liraya yükseldi.

AA

Bankacılık mevduat, kredi hacmi ve diğer kalemlerindeki durum, ekonominin önemli göstergeleri olarak takip ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık bülten yayınlandı.

Bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Temmuz itibarıyla 140 milyar 532 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 996 milyar 538 milyon liradan, 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 367 milyar 529 milyon lira arttı.

Söz konusu haftada yüzde 3,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 154 milyar 860 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 403 milyar 440 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Temmuz itibarıyla 11 milyar 118 milyon lira artışla 1 trilyon 403 milyar 440 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 439 milyar 736 milyon lirası konut, 83 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 880 milyar 68 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 42 milyon lira arttı

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 42 milyon lira artarak 1 trilyon 189 milyar 406 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 20 milyar 551 milyon lira artarak 808 milyar 710 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 393 milyar 435 milyon lirası taksitli, 415 milyar 275 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar yükseldi

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 263 milyon lira artarak 169 milyar 194 milyon liraya yükseldi.

Takipteki alacaklara özel karşılık

Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 452 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 21 milyar 176 milyon lira artışla 1 trilyon 983 milyar 183 milyon lira oldu.