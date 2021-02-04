Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 2 milyar 60 milyon lira artarak 3 trilyon 551 milyar 594 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Ocak ile biten haftada 2 milyar 60 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 549 milyar 534 milyon liradan 3 trilyon 551 milyar 594 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 733 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 415 milyar 163 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre; tüketici kredileri tutarı, 29 Ocak ile biten haftada 1 milyar 699 milyon lira artarak 676 milyar 636 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 871 milyon lirası konut, 11 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 387 milyar 827 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERİN TUTARI GERİLEDİ

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 984 milyon lira gerileyerek 583 milyar 178 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,4 artarak 145 milyar 545 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 716 milyon lirası taksitli, 82 milyar 828 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 11 milyon lira azalarak 151 milyar 578 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 8 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 34 milyon lira artarak 769 milyar 493 milyon lira oldu.