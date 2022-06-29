Bankacılık sektörü net kârını 5'e katladı

BDDK verilerine göre; bankacılık sektörünün net kârı, mayıs sonu itibarıyla 132,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni’ni yayınlayarak bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ve net kârını açıkladı.

Mayıs 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, 11 trilyon 303 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı, 2021 yılının sonuna göre 2 trilyon 88 milyar 237 milyon TL arttı.

Mayıs 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6 trilyon 79 milyar 442 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 853 milyar 777 milyon lira oldu.

2021 yıl sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 22,7, krediler toplamı yüzde 24, menkul değerler toplamı yüzde 25,5 oranında arttı.

Kredi takip oranı

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,61 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2021 yıl sonuna göre yüzde 24,1 artışla 6 trilyon 580 milyar 985 milyon liraya yükseldi.

Özkaynaklar yüzde 41,7 arttı

ANKA'nın haberine göre, 2021 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 41,7 artışla 1 trilyon 11 milyar 762 milyon lira olurken, Mayıs 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 132 milyar 101 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,15 seviyesinde gerçekleşti.



