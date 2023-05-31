Bankacılık sektöründe aktifler, nisanda 16,4 trilyon liraya yükseldi Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 14,2 artarak 16 trilyon 384,7 milyar liraya yükseldi.

AA & Ensonhaber

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumutarafından, Nisan 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, nisanda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 16 trilyon 384 milyar 707 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 2 trilyon 37 milyar 317 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 14,2 oldu.

Krediler yüzde 17.6 arttı

Nisanda 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 17,6 artarak 8 trilyon 911 milyar 84 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 17,2 yükselerek 2 trilyon 779 milyar 29 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,86 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduatlar yüzde 16.8 arttı

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, nisanda 2022 sonuna göre yüzde 16,8 artarak 10 trilyon 350 milyar 23 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 11,4 artışla 1 trilyon 565 milyar 468 milyon liraya ulaştı. Sektörün nisan sonu itibarıyla dönem net karı 144 milyar 699 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,98 seviyesinde gerçekleşti.