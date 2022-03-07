Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı artıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile kadın çalışanlarının sayılarına ışık tutan çalışmalara TBB'nin raporu da eklendi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bankacılık alanında kadın çalışan ve müşteriler için yapılan çalışmaları aktardı.

KADINLARI DESTEKLEYEN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Çakar, sektörünün, hem kadınların bankacılık sektöründeki temsili hem de kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik birçok çalışmaya imza attığını dile getirdi. değerlendirmesinde bulundu.

"ÇALIŞAN KADINLARIN ARTMASI SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME"

Alpaslan Çakar, TBB'nin kurulduğu 1958'den bu yana sektöre ilişkin birçok istatistik tuttuğunu ve kamuoyuyla paylaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Elimizdeki bu veriler sayesinde bankacılık sektöründe görev yapan kadın çalışanların demografisini takip edebiliyoruz. Derlediğimiz bilgiler 1963 yılında yüzde 27 olan kadın çalışan oranının 2021 Eylül sonu itibarıyla yüzde 50’ye ulaştığını, 1960’lardan bugüne neredeyse iki kat arttığını gösteriyor ki bu sevindirici bir gelişme. TÜİK verilerine baktığımızda da 90’lı yıllarda Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 29 civarındayken günümüzde yüzde 31’e çıktı. Bankacılık sektörünün kadın istihdamı konusunda Türkiye ortalamasının yaklaşık 20 puan üzerinde olduğunu görüyoruz. Türkiye Bankalar Birliği’nde de sektöre benzer bir demografik yapı var. Çalışanlarımızın yüzde 50’si kadın."





YÖNETİM KADEMELERİNDE KADIN YÖNETİCİ ORANI ARTIYOR

Bankaların üst yönetim kademelerindeki kadın çalışan oranında da devam eden bir artış olduğunu bildiren Çakar, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlerindeki kadın oranının 2013 yılında yüzde 12 iken, bugün 7 puan artarak yüzde 19’a yükseldiğini, üst yönetim kademelerinde 125 kadının görev yaptığını dile getirdi.

KADIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK

Sektörde çalışan kadınların eğitim seviyesinin de yüksek olduğunu belirten Çakar, kadın çalışanların yüzde 92’sinin lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olduğunu aktardı.