Bankacılık sektörünün kredi hacmi artıyor! Geçen hafta 8,3 trilyon lirayı geçti BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, kredi hacmi 24 Mart itibarıyla 111 milyar 167 milyon lira artış gösterdi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri; bankacılık sektörünün kredi hacminin, geçen hafta 111 milyar 167 milyon lira artarak 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liraya çıktığını belgeledi.

Toplam mevduat arttı

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 130 milyar 814 milyon lira arttı.

Söz konusu haftada yüzde 1,33 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 944 milyar 977 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1,2 trilyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Mart itibarıyla 19 milyar 362 milyon lira artışla 1 trilyon 253 milyar 916 milyon liraya yükseldi.

Konut kredisi tutarı 385 milyar 844 milyon lira oldu

Söz konusu kredilerin 385 milyar 844 milyon lirası konut, 62 milyar 28 milyon lirası taşıt ve 806 milyar 44 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı yükseldi

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 263 milyon lira artarak 1 trilyon 21 milyar 84 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacakları arttı

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,9 artışla 551 milyar 714 milyon lira oldu.

Bireysel alacakların taksit durumu

Bireysel kredi kartı alacaklarının 278 milyar 571 milyon lirası taksitli, 273 milyar 144 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 83 milyon lira azalarak 159 milyar 307 milyon liraya geriledi.

Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 107 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 46 milyar 669 milyon lira artışla 1 trilyon 809 milyar 46 milyon lira oldu.