Bankacılık sektörünün mevduatı 342,7 milyar lira arttı

Merkez Bankası tarafından yayınlanan istatistiklere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 342,7 milyar lira artarak 5 trilyon 489,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Bankacılık sektöründeki bankalar arası dahil toplam mevduat 3 Aralık ile biten haftada, 342 milyar 652 milyon 962 bin lira artarak 5 trilyon 489 milyar 163 milyon 84 bin liraya çıktı.

BANKALARDAKİ TL CİNSİ MEVDUAT YÜZDE 0,41 AZALDI

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,41 azalışla 1 trilyon 924 milyar 36 milyon 416 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 11,24 yükselişle 3 trilyon 349 milyar 451 milyon 673 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 257 milyar 627 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 230 milyar 972 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,37 artarak 721 milyar 335 milyon 901 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 3,52 artışla 644 milyar 282 milyon 501 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,79 yükselişle 288 milyar 180 milyon 813 bin liraya çıktı.

267.7 MİLYAR LİRA KONUT KREDİSİ KULLANILDI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 267 milyar 763 milyon 241 bin lirası konut, 8 milyar 972 milyon 321 bin lirası taşıt ve 444 milyar 600 milyon 339 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TOPLAM KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Aralık ile biten haftada 232 milyar 414 milyon 563 bin lira artarak 4 trilyon 717 milyar 370 milyon 321 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,34 artış kaydetti.