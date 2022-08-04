Bankacılık sektörünün 6 aylık net kârı yüzde 400 arttı

BDDK, bankacılık sektörünün hacmini ortaya koyan istatistikleri paylaştı.

Bankacılık sektörünün net kârı, ocak-haziran döneminde yüzde 400 artarak 169,15 milyar liraya yükseldi.

Krediler yıllık yüzde 60,3 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haziran sonu verilerine göre sektörün kredileri, yıllık bazda yüzde 60,3 artarak 6,3 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün geçen yıl sonuna göre kredilerdeki artışı ise yüzde 28,1 oldu.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 27,1 yükseldi

Sektörün 2021 sonuna göre aktif büyüklüğü yüzde 27,1 artarak 11,7 trilyon liraya çıkarken, mevduatlar da aynı dönemde yüzde 28,1 artışla 6,8 trilyon liraya ulaştı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,49

Kredilerin takibe dönüşüm oranı haziran itibarıyla yüzde 2,49, sermaye yeterlilik rasyosu ise 18,05 oldu.