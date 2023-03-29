Bankacılık sektörünün aktifleri 5 trilyon lirayı aştı BDDK verilerine göre, şubat ayında Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2022 sonuna kıyasla 686 milyar 981 milyon lira artış gösterdi.

AA

Bankacılık sektörü küresel düzeyde sorunlar yaşasa da Türkiye'de bankacılık sektörü sağlam adımlarla yoluna devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

15 trilyon 34,4 milyar lira

Buna göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 15 trilyon 34,4 milyar liraya yükseldi.

Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre yüzde 4,8 artış göstermiş oldu.

Krediler yüzde 6,3 arttı

Şubatta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528 milyar 165 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,93 oldu

Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat, yüzde 6,5 yükseldi

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 6,5 artarak 9 trilyon 437 milyar 901 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak toplamı arttı

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,8 artışla 1 trilyon 487 milyar 723 milyon liraya ulaştı.

Sektörün net kârı 65 milyar 564 milyon lira oldu

Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net kârı 65 milyar 564 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,15 seviyesinde gerçekleşti.