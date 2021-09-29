Bankacılık sektörünün aktifleri 6.8 trilyon lira

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 11,4 artarak 6 trilyon 799 milyar 900 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

693.4 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

Ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2020 sonuna göre 693 milyar 480 milyon lira artış kaydederek 6 trilyon 799 milyar 921 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 11,4, krediler toplamı yüzde 9,3 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 12,7 yükseldi.

Mayısta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,67 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KÂRI 48.4 MİLYAR LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat ağustosta, 2020 sonuna göre yüzde 13,2 artarak 3 trilyon 911 milyar 751 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 8 artışla 647 milyar 845 milyon liraya çıktı. Sektörün ağustos sonu itibarıyla dönem net kârı 48 milyar 457 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,26 seviyesinde gerçekleşti.