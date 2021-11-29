Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün ekim sonu itibarıyla dönem net kârı 66 milyar 87 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,31 seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ekim ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ekim itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 20,8 artarak 7 trilyon 374,4 milyar liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı ise 2020 sonuna göre 1 trilyon 267 milyar 994 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 181 milyar 923 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 242 milyar 945 milyon lira oldu.

KREDİLERİN TAKİBE DÜŞÜŞ ORANI YÜZDE 3,50

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 20,8, krediler toplamı yüzde 16,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 21,5 yükseldi. Ekimde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,50 seviyesinde gerçekleşti.

MEVDUAT 4.3 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekim ayında 2020 sonuna göre yüzde 25,6 artarak 4 trilyon 340 milyar 506 milyon liraya yükseldi.

SEKTÖRÜN NET KÂRI 66 MİLYAR 87 MİLYON LİRA

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 10,9 artışla 664 milyar 932 milyon liraya çıktı. Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net kârı 66 milyar 87 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,31 seviyesinde gerçekleşti.